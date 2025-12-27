3.72 BYN
2.91 BYN
3.44 BYN
Хвіліна маўчання ў Брэсцкай крэпасці: выхаванцы ваенна-патрыятычных клубаў прынеслі клятву
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На вернасць закону, народу і Айчыне - больш за паўтысячы юных жыхароў Брэсцкай вобласці прынеслі клятву выхаванцаў ваенна-патрыятычных клубаў міліцэйскай накіраванасці. Урачысты рытуал адбыўся ў легендарнай цытадэлі. Жывыя кветкі леглі да Вечнага агню. У памяць аб кожным абаронцы - хвіліна маўчання.
Усяго ў Брэсцкай вобласці дзейнічае 20 ваенна-патрыятычных клубаў міліцэйскай накіраванасці.