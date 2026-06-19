3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
Кіраўнік Дзярждумы Расіі прыбыў з рабочым візітам у Брэст
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Брэст для ўдзелу ў 70-й сесіі Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі прыбыў старшыня Дзярждумы, старшыня Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі Вячаслаў Валодзін.
Ля трапа самалёта яго сустрэлі старшыня Палаты прадстаўнікоў Ігар Сергеенка, а таксама Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Расіі ў Беларусі Барыс Грызлоў.
Нагадаем, на парадку сесіі - заява Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі "Аб генацыдзе савецкага народа падчас Вялікай Айчыннай вайны".