Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Кіраўнік Дзярждумы Расіі прыбыў з рабочым візітам у Брэст

У Брэст для ўдзелу ў 70-й сесіі Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі прыбыў старшыня Дзярждумы, старшыня Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі Вячаслаў Валодзін.

Ля трапа самалёта яго сустрэлі старшыня Палаты прадстаўнікоў Ігар Сергеенка, а таксама Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Расіі ў Беларусі Барыс Грызлоў.

Нагадаем, на парадку сесіі - заява Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі "Аб генацыдзе савецкага народа падчас Вялікай Айчыннай вайны".

Разделы:

ГрамадстваГісторыя