Кіраўніцтва і калектыў МЗС Беларусі ўшанавалі подзвіг герояў вайны
Беларусь паслядоўна выступае за гістарычную справядлівасць і за будучыню без вайны. Гэта адзначыў першы намеснік міністра знешнепалітычнага ведамства Сяргей Лукашэвіч.
9 Мая кіраўніцтва і супрацоўнікі Міністэрства замежных спраў усклалі кветкі да стэлы "Мінск - горад-герой".
"Сёння калектыў Міністэрства замежных спраў па даручэнні міністра Максіма Рыжанкова, а таксама па поклічы сэрца ўсклаў кветкі да манумента "Мінск - горад-герой". Гэта знакавае месца каля Музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны не толькі для ўсіх беларусаў, але і для ўсіх тых, хто шануе памяць аб мінулых падзеях", - заявіў Сяргей Лукашэвіч.
Як адзначылі ў МЗС, памяць аб невымернай цане, заплачанай за права быць гаспадарамі на сваёй зямлі, служыць надзейным арыенцірам у сённяшняй рабоце дыпламатаў.