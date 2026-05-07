Кіраўніцтва і калектыў МЗС Беларусі ўшанавалі подзвіг герояў вайны

Беларусь паслядоўна выступае за гістарычную справядлівасць і за будучыню без вайны. Гэта адзначыў першы намеснік міністра знешнепалітычнага ведамства Сяргей Лукашэвіч.

9 Мая кіраўніцтва і супрацоўнікі Міністэрства замежных спраў усклалі кветкі да стэлы "Мінск - горад-герой".

"Сёння калектыў Міністэрства замежных спраў па даручэнні міністра Максіма Рыжанкова, а таксама па поклічы сэрца ўсклаў кветкі да манумента "Мінск - горад-герой". Гэта знакавае месца каля Музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны не толькі для ўсіх беларусаў, але і для ўсіх тых, хто шануе памяць аб мінулых падзеях", - заявіў Сяргей Лукашэвіч.

Як адзначылі ў МЗС, памяць аб невымернай цане, заплачанай за права быць гаспадарамі на сваёй зямлі, служыць надзейным арыенцірам у сённяшняй рабоце дыпламатаў.

