Кірмашы, гулянні і навагоднія паказы - Беларусь сустракае галоўнае зімовае свята

Кірмашы, гулянні і навагоднія паказы. Краіна ярка і з каларытам сустракае галоўнае зімовае свята. Забавы і актыўнасці арганізаваны як у цэнтры Мінска, так і ў кожным раёне.

Атмасфера свята пануе ва ўсіх кутках Мінска. Так, у Ракаўскім панадворку для гасцей - серыя святочных паказаў: карагоды ля зялёнага дрэва, прыпеўкі і палымяныя танцавальныя перформансы.