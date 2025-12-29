3.71 BYN
Кірмашы, гулянні і навагоднія паказы - Беларусь сустракае галоўнае зімовае свята
Кірмашы, гулянні і навагоднія паказы. Краіна ярка і з каларытам сустракае галоўнае зімовае свята. Забавы і актыўнасці арганізаваны як у цэнтры Мінска, так і ў кожным раёне.
Навагоднія тэатралізаваныя паказы для дзяцей і дарослых
Навагодняя атмасфера і казачныя героі ў яркіх вобразах. Святочны паказ "Таямніца навагодняй паштоўкі" праходзіць штодня гэтымі днямі на пляцоўцы ў Палаца спорту. Зімовы настрой ствараецца не толькі ў дзяцей, але ў дарослых.
Атмасфера свята пануе ва ўсіх кутках Мінска. Так, у Ракаўскім панадворку для гасцей - серыя святочных паказаў: карагоды ля зялёнага дрэва, прыпеўкі і палымяныя танцавальныя перформансы.
Каб парадаваць сябе кулінарнымі і сувенірнымі вынаходствамі, зазірніце на шчодры і каларытны кірмаш "Калядны кірмаш", які працягвае працу на лакацыі ля Палаца спорту. Адзначым, у навагоднюю ноч ён будзе працаваць да 4 гадзін раніцы.