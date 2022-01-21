Кітай адправіў 3 мільёны доз вакцыны ад COVID-19 для беларусаў

Дружалюбная падтрымка ў агульнай барацьбе! Самалёт з Кітая з трыма мільёнамі доз вакцыны ад COVID-19 напярэдадні вылецеў у Беларусь. Гэта самая вялікая партыя кітайскага прэпарату за ўвесь час пандэміі. З іх 1,5 млн - у якасці гуманітарнай дапамогі. Груз будзе перададзены на склады Белфармацыі. Плануецца, што ў Міністэрстве аховы здароўя адбудзецца падпісанне адпаведных дакументаў. Зараз у нашай краіне на выбар некалькі прэпаратаў: "Спадарожнік Лайт", "Спадарожнік V", "КавіВак", а таксама кітайскі Vero Cell. Ён рэкамендаваны для вакцынацыі дзяцей.