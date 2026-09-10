Кітайскія блогеры знаёмяцца з Гродзеншчынай

Беларусь працягвае адкрывацца для шматмільённай аўдыторыі кітайскіх сацыяльных сетак. 10 вядомых кантэнт-мейкераў з Паднябеснай адправіліся ў вялікае падарожжа па нашай краіне. Палессе і сафары-парк, старажытныя сядзібы і знакамітыя замкі - кожны дзень маршруту адлюстроўваецца ў дзясятках новых відэа і тысячах фатаграфій.

На Гродзеншчыне госці ўжо паспелі акунуцца ў атмасферу беларускай гісторыі XVIII стагоддзя ў турыстычнай вёсцы "Белыя лугі", убачыць Мірскі замак і нават правесці ноч у яго сценах. 10 верасня маршрут вядзе іх далей - у Гродзенскі раён і абласны цэнтр.

Замкі і старажытныя вуліцы, запаведная прырода і ўнікальная вузкакалейка. Гродзеншчына адкрываецца кітайскім блогерам са шматмільённай аўдыторыяй (гл. відэа).