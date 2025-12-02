3.74 BYN
Клопат пра кожнага: як у Беларусі дапамагаюць працаўладкавацца людзям з абмежаванымі магчымасцямі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
3-га снежня адзначаецца Міжнародны дзень інвалідаў. У гэты дзень асаблівая ўвага нададзена людзям з абмежаванымі магчымасцямі.
У Беларусі пражывае больш за 500 тыс. людзей з інваліднасцю (гэта каля 6 % насельніцтва). Інклюзіўнае асяроддзе, даступная адукацыя і магчымасці працаўладкавання - у краіне ствараюцца максімальна камфортныя ўмовы.
Толькі за 2024 год і 9 месяцаў 2025-га на сацыяльную падтрымку людзей з інваліднасцю накіравана 10 млрд рублёў - гэта пенсіі, дапамогі і льготы. Таксама з кожным годам прадпрыемстваў, якія працаўладкоўваюць людзей з псіхафізічнымі асаблівасцямі, становіцца ўсё больш, а некаторыя кампаніі і зусім задаюць тон (падрабязнасці ў відэа).