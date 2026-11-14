Клятва на вернасць Айчыне: навабранцы часці 7434 прынялі прысягу

Навабранцы вайсковай часці 7434 прынялі ваенную прысягу

Служыць Радзіме – абавязак кожнага мужчыны. 14 лістапада па ўсёй краіне праходзяць урачыстыя цырымоніі прыняцця прысягі.

У вайсковай часці 7434 Астравецкага раёна Гродзенскай вобласці словы "Служу Рэспубліцы Беларусь" вымавілі каля сотні навабранцаў. Падзяліць з маладымі байцамі гэты важны і хвалюючы момант прыехалі іх родныя і блізкія. Для іх арганізавалі выставу баявой зброі і тэхнікі, а таксама паказальныя выступленні.

Вайскоўцы часці 7434 выконваюць задачы па ахове асабліва важнага дзяржаўнага аб'екта - Беларускай АЭС.