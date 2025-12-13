Клёцкі з душамі, поразаўская банкуха - Беларусь запрашае ў падарожжа па кулінарных традыцыях

"Клёцкі з душамі характэрныя для Віцебшчыны. Першапачаткова клёцкі гатаваліся з мучнога цеста. І толькі ў XIX стагоддзі яны сталі большыя, іх сталі гатаваць з бульбыі. Што ж такое душы? Гэта маленькае начынне ў выглядзе маленькага кавалачка сала. І вельмі цікавая для мяне страва - гэта цярцюха. Калі мы рыхтавалі карту, некаторыя стравы былі асабліва цікавыя для нас як назвай, так і па складзе. І ў выніку некаторыя стравы мы гатавалі самі. Цярцюха - гэта адна з тых страў, якую мне захацелася паспрабаваць яшчэ і таму, што ў мяне мама з Зэльвенскага раёна, і было вельмі цікава, што ж елі нашы продкі".