Ключавыя тэзісы УНС, міжнародны парадак дня - кіраўнік ЦВК пагаварыў з калектывам Гомсельмаша

У Адзіны дзень інфармавання старшыня ЦВК Ігар Карпенка наведаў холдынг "Гомсельмаш".

Тэмай адкрытага дыялогу з калектывам флагмана айчыннага машынабудавання сталі ключавыя тэзісы рашэнняў УНС, асноўныя кірункі развіцця краіны на найбліжэйшую пяцігодку. Не засталіся без увагі і пытанні міжнароднага парадку дня.

Ігар Карпенка пагаварыў з прадстаўнікамі працоўнага калектыву і ў цэхах. Сёння Гомсельмаш - вядомы брэнд Беларусі, нацыянальны набытак. Магутныя суперкамбайны ахвотна купляюць больш як у 30 краінах свету.

