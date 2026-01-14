3.71 BYN
Ключавыя тэзісы УНС, міжнародны парадак дня - кіраўнік ЦВК пагаварыў з калектывам Гомсельмаша
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Адзіны дзень інфармавання старшыня ЦВК Ігар Карпенка наведаў холдынг "Гомсельмаш".
Тэмай адкрытага дыялогу з калектывам флагмана айчыннага машынабудавання сталі ключавыя тэзісы рашэнняў УНС, асноўныя кірункі развіцця краіны на найбліжэйшую пяцігодку. Не засталіся без увагі і пытанні міжнароднага парадку дня.
Ігар Карпенка пагаварыў з прадстаўнікамі працоўнага калектыву і ў цэхах. Сёння Гомсельмаш - вядомы брэнд Беларусі, нацыянальны набытак. Магутныя суперкамбайны ахвотна купляюць больш як у 30 краінах свету.