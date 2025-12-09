Глядзець анлайнПраграма ТБ
Колькі падрыхтавалі падарункаў, калі пачнецца "Калядны кiрмаш" і продаж навагодніх елак

Да навагодніх урачыстасцяў засталося зусім мала часу. У снежні па краіне плануецца правесці больш чым 580 кірмашоў і звыш 1000 елачных базараў. Пачынаюць работу святочныя гарадкі, пашыраецца асартымент сезоннай прадукцыі.

Магазіны актыўна запасяцца таварамі. Асабліва гэта прыкметна ў сталіцы. Яно і зразумела: людзей больш, а значыць, і попыт вышэй (гл. відэа).

