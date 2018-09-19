3.83 BYN
2.82 BYN
3.28 BYN
Калекцыю рукапісных партызанскіх часопісаў апублікуюць у аблічбаваным выглядзе
Музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны і Беларускае тэлеграфнае агенцтва запускаюць сумесны праект, які зробіць агульнадаступнымі больш за 200 архіўных дакументаў. Размова ідзе аб калекцыі рукапісных партызанскіх часопісаў, якія БелТА выкладзе ў аблічбаваным выглядзе на старонках сайта. Таксама для партала інфармацыйнае агенцтва падрыхтавала 50 фатаграфій ваенных гадоў з уласнага архіва. Унікальны праект дазволіць больш даведацца аб партызанскім руху ў Беларусі.
Праект "Партызанскі летапіс" будзе прапанаваны больш як у 3 тысячах ілюстрацый з часопісаў-рарытэтаў і ў 6 моўных версіях. Аўтары спадзяюцца, што ён дапаможа адкрыць малавядомыя факты аб партызанскім руху, асаблівасцях баявой дзейнасці ў тылу ворага і нават побыту.