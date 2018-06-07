Камісія, якая будзе сачыць за ходам уступнай кампаніі, пачне працаваць з 12 чэрвеня

За ходам уступнай кампаніі ў Беларусі будзе сачыць Камітэт дзяржкантролю. Размова ідзе наконт экзаменаў у вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы. Створана спецыяльная камісія, на месцы адправяць 160 супрацоўнікаў ведамства. Іх праца пачнецца ўжо падчас здачы ЦТ: з 12 чэрвеня па 2 ліпеня. Пільную ўвагу нададуць творчым экзаменам - такія выпрабаванні самыя суб'ектыўныя. Падчас іх правядзення ў вучэбны корпус не змогуць увайсці нават бацькі.