3.86 BYN
2.77 BYN
3.23 BYN
Камісія, якая будзе сачыць за ходам уступнай кампаніі, пачне працаваць з 12 чэрвеня
За ходам уступнай кампаніі ў Беларусі будзе сачыць Камітэт дзяржкантролю. Размова ідзе наконт экзаменаў у вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы. Створана спецыяльная камісія, на месцы адправяць 160 супрацоўнікаў ведамства. Іх праца пачнецца ўжо падчас здачы ЦТ: з 12 чэрвеня па 2 ліпеня. Пільную ўвагу нададуць творчым экзаменам - такія выпрабаванні самыя суб'ектыўныя. Падчас іх правядзення ў вучэбны корпус не змогуць увайсці нават бацькі.
Сёлета на ЦТ зарэгістраваліся амаль 73 тысячы абітурыентаў. Летась гэтая лічба была большай на пятую частку: прычына ў тым, што сертыфікаты дзейнічаюць два гады. Яшчэ адзін трэнд сёлетняй кампаніі - на 10 % скараціўся набор на кіраўніцкія, эканамічныя і юрыдычныя спецыяльнасці.