Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Камісія, якая будзе сачыць за ходам уступнай кампаніі, пачне працаваць з 12 чэрвеня

За ходам уступнай кампаніі ў Беларусі будзе сачыць Камітэт дзяржкантролю. Размова ідзе наконт экзаменаў у вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы. Створана спецыяльная камісія, на месцы адправяць 160 супрацоўнікаў ведамства. Іх праца пачнецца ўжо падчас здачы ЦТ: з 12 чэрвеня па 2 ліпеня. Пільную ўвагу нададуць творчым экзаменам - такія выпрабаванні самыя суб'ектыўныя. Падчас іх правядзення ў вучэбны корпус не змогуць увайсці нават бацькі.

Сёлета на ЦТ зарэгістраваліся амаль 73 тысячы абітурыентаў. Летась гэтая лічба была большай на пятую частку: прычына ў тым, што сертыфікаты дзейнічаюць два гады. Яшчэ адзін трэнд сёлетняй кампаніі - на 10 % скараціўся набор на кіраўніцкія, эканамічныя і юрыдычныя спецыяльнасці.