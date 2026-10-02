Конкурс "Еўразія.DOC: 4 хвіліны" у Мінску: якія тэмы паднімаюць маладыя аўтары ў сваіх фільмах

У Мінску праходзіць маладзёжны конкурс "Еўразія.DOC: 4 хвіліны". У фінал выйшлі 14 кароткаметражак, пяць з іх ад беларускіх аўтараў.

У Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў свае кінапрацы прэзентуюць маладыя аўтары.

Адзначым, што першапачаткова ў фінал маладзёжнага конкурсу было адабрана 15 лепшых работ з чатырох краін: Беларусі, Расіі, Балгарыі і Кітая. Далей адна праца не прайшла па хронаметражы, строгі рэгламент унёс свае карэктывы.

Нагадаем, што галоўная ўмова конкурсу - 4 хвіліны экраннага часу. Таму ў 2026 годзе 14 фіналістаў (гл. відэа).