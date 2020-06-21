Канцэрт у Палацы Рэспублікі. Музычная падзяка ўрачам
Не забыліся і пра музычную падзяку ўрачам. Традыцыйны канцэрт у Палацы Рэспублікі адбудзецца. Але каб не адрываць урачоў ад рабочых месцаў або сямейнага святкавання, беларускія артысты і медыйныя асобы праспяваюць з Вялікай залы галоўнай сцэны краіны адразу на экраны тэлевізараў. Двухгадзіннае шоу пад партытуры Прэзідэнцкага аркестра. Музычныя нумары будуць спалучацца з відэавіншаваннямі ад вядомых беларусаў.
Поўную версію канцэрта пакажа сёння тэлеканал "Беларусь 3" у 22:45.