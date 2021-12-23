Касмічнае падарожжа "Навагодні касмалёт" стартуе 25 снежня ў Верхнім горадзе ў Мінску

Ледзь больш за тыдзень да сустрэчы Новага года. Стаў вядомы сталічны маршрут свята. Ён ахопіць каля 30-ці маляўнічых лакацый.





Эпіцэнтрам чараўніцтва стане цэнтральная пляцоўка каля Палаца спорту. Так, 25 снежня тут адбудзецца канцэртная праграма "Музыка аб'ядноўвае" - у гонар завяршэння Года народнага адзінства. У навагоднюю ноч на праспекце Пераможцаў адкрыюць "Шкатулку жаданняў". У праграме маштабнага шоу з удзелам зорак беларускай эстрады - інтэрактывы, конкурсы і жывая музыка. Завершыць цыкл мерапрыемстваў музычны канцэрт 7-га студзеня, падчас якога будуць выкананы калядныя песні і калядкі. Плануецца выступленне "Пясняроў".

Цэнтрам навагодніх мерапрыемстваў стане і Верхні горад. У гэту суботу там стартуе касмічнае падарожжа "Навагодні касмалёт". Ён будзе адпраўляцца ад гарадской ратушы двойчы за вечар - у 17:00 і 20:00 з 25 снежня па 2 студзеня.



