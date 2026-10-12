Кожнае чацвёртае дзіця ў Беларусі расце ў шматдзетнай сям'і
Абарона інтарэсаў сям'і і комплексная падтрымка бацькоўства - прыярытэт дзяржаўнай палітыкі Беларусі.
У краіне налічваецца больш за 2 млн 600 тыс. сем'яў. Звыш 40 % выхоўваюць непаўналетніх дзяцей.
Часцей за ўсё ў беларускіх сем'ях падрастае адно дзіця, дваіх гадуюць 33,5 % бацькоў.
З кожным годам больш становіцца шматдзетных сем'яў - у такім статусе ўжо звыш 117 тыс. сямейных пар.
Паводле статыстыкі, 386 тыс. дзяцей падрастаюць менавіта ў вялікіх сем'ях. Гэта кожнае чацвёртае дзіця ў Беларусі. Шмат у чым гэта вынік дзяржпадтрымкі. З 2015 года рэалізуецца праграма "Сямейны капітал". За гэты час нараджальнасць трэціх і наступных дзяцей удалося павялічыць на 40 %.
Памер фінансавай падтрымкі перавышае 35 тыс. рублёў. За ўвесь перыяд дзеяння праграмы адкрыта амаль 157 тыс. рахункаў.
Сродкі можна выкарыстаць датэрмінова на вырашэнне жыллёвых пытанняў, медыцынскія паслугі або адукацыю дзіцяці. Такім правам скарысталіся больш як 100 тыс. сем'яў. Рашэннем кіраўніка дзяржавы праграма падоўжана да канца 2029 года.