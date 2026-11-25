"Кожны трэці" ў Екацярынбургу: наколькі адзіныя два народы ў захаванні гістарычнай праўды
Канцэрт-рэквіем"Кожны трэці" працягвае падарожжа па гарадах Расіі. 25 лістапада праект прадставілі ў Екацярынбургу. Гэта не проста апавяданне пра падзеі Вялікай Айчыннай вайны, а напамін пра тое, што за мірным небам стаяць мільёны зламаных лёсаў.
Гэты дзень у Екацярынбургу пачаўся з сімвалічнай цырымоніі, якая яшчэ раз пацвярджае: у беларусаў і расіян агульная гісторыя, якую народы разам беражліва захоўваюць. Намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Віктар Каранкевіч усклаў кветкі да Вечнага агню на тэрыторыі Шырокарэчанскага ваенна-мемарыяльнага комплексу ў Екацярынбургу.
Урачыстая цырымонія сімвалічна прайшла перад паказам канцэрта-рэквіема "Кожны трэці" (гл. відэа).