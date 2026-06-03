3.83 BYN
2.81 BYN
3.26 BYN
Крок у прафесію без лішніх гадоў за партай: чаму дзевяцікласнікі масава ідуць у каледжы
Аўтар:Маргарыта Юзэфовіч
Для выпускнікоў 9-х класаў надышла гарачая пара. Час, калі школьныя адзнакі ператвараюцца ў дарослыя рашэнні: застацца на 2 гады ў родных сценах або пайсці атрымліваць прафесію. І многія выбіраюць каледжы. Так, сёлета толькі на прафесійна-тэхнічнае навучанне плануюць прыняць 29 тыс. чалавек. На 1 тыс. больш, чым летась. Раскажам, чаму моладзь усё часцей выбірае станок і камп'ютар замест школьнай парты (гл. відэа).