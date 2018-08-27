Найбуйнейшую ў краіне калекцыю горных парод сабралі ў Гомельскай вобласці

Узоры бралі падчас нафтапошукавых работ на працягу апошняга паўстагоддзя. Каменныя фрагменты захоўваюцца ў Цэнтры даследавання керну - у сваім родзе ён адзіны ў Беларусі.

Як па камянях там чытаюць гісторыю і шукаюць нафту - на месцы даведалася Ганна Кавалёва.

Даследчы цэнтр з'явіўся ў Гомелі ўсяго 3 гады таму. Сёння гэта не толькі ўнікальная навуковая пляцоўка, але і аргумент, які дазваляе беларускім нафтавікам удзельнічаць у замежных тэндарах.

Тут штогод даследуюць 650 метраў керну - каменя, паднятага з глыбіні нафтаразведачных пляцовак. Гэтая горная парода дазваляе перанесціся на 380 мільёнаў гадоў назад. Іншымі словамі - убачыць пласт зямлі на глыбіні да 7 кіламетраў.

Тут у нас на экране прадстаўлены вапняк слабагліністы. Тут мы бачым ракавіны, тут - бітумінозна-гліністыя ўчасткі, а тут - даламіты. Узрост гэтай пароды прыблізна 350 мільёнаў гадоў.

Ад каралаў і водарасцяў да хадоў у зямлі, створаных насякомымі мільёны гадоў таму. Па гэтых звестках геолагі робяць выснову: у мінулым тэрыторыя Беларусі была мелкаводным морам. Але самае галоўнае - гэта не толькі адказы на пытанні мінулага, але і магчымасць прадбачыць будучыню. Вывучэнне керну дазваляе спрагназаваць месцы новых радовішчаў нафты.

Гэта прывядзе да прыросту нафты, што здабываецца. Прагноз на 2018-ы - здабыць 1 мільён 670 тысяч тон чорнага золата. Таксама дзякуючы цэнтру сёлета пошукава-разведачныя работы ў свідравым напрамку павялічыліся на 60 %, пойдуць у рост і ў 2019-ым. І гэта ўжо не толькі ў Беларусі: нашы спецыялісты прасунулі наперад нафтаразведку і суседніх краін. Так, новае поле дзейнасці - Украіна.

На такі вынік у цэнтры працуюць 12 геолагаў і спецыялістаў фізікі пласта. Галоўныя даследаванні ідуць у дзвюх лабараторыях. Тут праводзяць ювелірную работу на мікраўзроўні.

Пасля даследаванняў керн трапляе ў спецсховішча. Тут 10-метровай вышыні стэлажы. На іх 34 тысячы каробак. Усё гэта - узоры горных парод, сабраныя за ўсю гісторыю нафтаразведкі Беларусі. Тэмпература каля 20 градусаў. Вільготнасць 75 %. У такіх умовах разбурэнне керну спыняецца. На бягучую пяцігодку складзена стратэгія развіцця цэнтра, у планах закупка абсталявання новага пакалення, а значыць і новыя магчымасці.