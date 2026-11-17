Беларуская дэлегацыя на чале з міністрам унутраных спраў працягвае ўдзел у V Сусветным паліцэйскім саміце ў Дубаі.

Іван Кубракоў правёў шэраг двухбаковых сустрэч, у тым ліку з намеснікам прэм'ер-міністра - міністрам унутраных спраў Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, начальнікам паліцыі Дубая, камандуючым Нацыянальнай гвардыяй Узбекістана, а таксама са сваім таджыкістанскім калегам.

Пасля завяршэння дзелавых размоў удзельнікі дэлегацыі азнаёміліся з тэматычнай выставай інавацый у праваахоўнай сферы. На пляцоўцы - найноўшыя дасягненні ад вядучых кампаній у галіне сістэм відэаназірання, дата-аналітыкі, беспілотнікаў і рэагавання на надзвычайныя сітуацыі. Івана Кубракова зацікавіла перадавая распрацоўка ад краіны-арганізатара Drone Box. Гэта аўтаномная сістэма беспілотнікаў паліцыі Дубая, якая дазваляе запускаць дроны да месца здарэння без удзелу чалавека за лічаныя хвіліны да прыбыцця наземных патрулёў і перадаваць відэа ў рэальным часе для ацэнкі маштабаў здарэння.

Запуск тэставай эксплуатацыі навінкі, згодна з рашэннем кіраўніка МУС Беларусі, чакаецца ў Мінску.