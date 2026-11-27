Аператыўная абстаноўка ў Беларусі застаецца стабільнай і кантраляванай, аднак асаблівай увагі патрабуюць злачынствы і правапарушэнні з удзелам непаўналетніх, заявіў міністр унутраных спраў, адзначыўшы трывожную тэндэнцыю: дзяцей спрабуюць уцягваць у злачынную дзейнасць праз інтэрнэт.

Паводле яго слоў, ужо выяўлены выпадкі вярбоўкі беларускіх школьнікаў для нападаў на аднагодкаў. Вярбоўшчыкі дзейнічаюць мэтанакіравана: вывучаюць дзяцей, шукаюць тых, хто можа паддацца ціску, а затым даюць канкрэтныя ўказанні, аж да здзяйснення нападаў у школах.