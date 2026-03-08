3.72 BYN
Кубракоў: У сем'ях супрацоўнікаў міліцыі выхоўваецца больш за 50 тыс. дзяцей
У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі прайшла сустрэча міністра ўнутраных спраў Івана Кубракова з жанчынамі, якія сумяшчаюць службу і мацярынства.
Фармат адкрытага дыялогу кіраўніка ведамства з "мамамі ў пагонах" ужо праводзіўся ў 2025 годзе і атрымаў станоўчы водзыў.
"Адна з мам унесла прапанову, каб стварыць пры МУС аздараўленчы лагер для дзяцей супрацоўнікаў органаў унутраных спраў. У сем'ях супрацоўнікаў міліцыі выхоўваецца больш за 50 тыс. дзяцей. Г. з. неабходнасць такога аздараўленчага лагера наспела. Вельмі шмат прапаноў было па нашых ліцэях. Вельмі шмат было прапаноў ад нашай жаночай арганізацыі. У найбліжэйшы час вы ўбачыце рэалізацыю гэтых ідэй. Напрыклад, акцыя "Матуліны пірагі", якая пройдзе на базе ліцэя МУС у Дзень сям'і", - адзначыў Кубракоў.
Сёння ў сістэме МУС больш за 2,5 тыс. шматдзетных сем'яў. У іх выхоўваюцца звыш 8 тыс. дзяцей.