Кубракоў: У сем'ях супрацоўнікаў міліцыі выхоўваецца больш за 50 тыс. дзяцей

"Адна з мам унесла прапанову, каб стварыць пры МУС аздараўленчы лагер для дзяцей супрацоўнікаў органаў унутраных спраў. У сем'ях супрацоўнікаў міліцыі выхоўваецца больш за 50 тыс. дзяцей. Г. з. неабходнасць такога аздараўленчага лагера наспела. Вельмі шмат прапаноў было па нашых ліцэях. Вельмі шмат было прапаноў ад нашай жаночай арганізацыі. У найбліжэйшы час вы ўбачыце рэалізацыю гэтых ідэй. Напрыклад, акцыя "Матуліны пірагі", якая пройдзе на базе ліцэя МУС у Дзень сям'і", - адзначыў Кубракоў.