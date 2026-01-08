3.68 BYN
Кухараў запрасіў жыхароў горада прыняць актыўны ўдзел у ачыстцы дваровых тэрыторый
Старшыня Мінскага гарвыканкама пракаменціраваў сітуацыю ў Мінску і меры, што прымаюцца па ліквідацыі наступстваў непагадзі.
"Прыняты меры па забеспячэнні функцыянавання ўсіх сістэм жыццядзейнасці горада: лагістычных, транспартных, камунальнай гаспадаркі. Прароблена вельмі вялікая праца, таму што прыпынкаў транспарту сур'ёзных не адбывалася, дарогі знаходзяцца ў належным стане. Мы таксама вельмі сур'ёзна працуем па прыцягненні тэхнікі. Больш за 700 адзінак сёння працуе, якія забяспечваюць расчыстку ад снегу", - адзначыў Уладзімір Кухараў.
Старшыня Мінгарвыканкама выказаў словы падзякі людзям, якія прымаюць удзел у аказанні дапамогі. "Я хачу падзякаваць работнікам жыллёва-камунальных службаў горада, супрацоўнікам праваахоўных органаў, вайскоўцам, валанцёрам, якія сапраўды аказваюць вельмі вялікую дапамогу. Адгукнуліся прадпрыемствы і арганізацыі, якія дапамаглі выдзяленнем тэхнікі для расчысткі гарадскіх тэрыторый. Яны правялі ўборку сваіх вытворчых плошчаў і зараз працуюць на вуліцах горада", - адзначыў Уладзімір Кухараў.
Снег працягвае ісці, таму арганізавана праца ў начную змену. Будуць праведзены вываз снегу, а таксама далейшая расчыстка.
Паводле яго слоў, на працягу найбліжэйшых двух дзён горад цалкам забяспечыць ачыстку тэрыторый і навядзенне поўнага парадку.