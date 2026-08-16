Культурныя выхадныя ў Мінску: тэатральная гасцёўня ў Лошыцкай сядзібе прайшла з аншлагам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Мінску працягваецца летні музычна-турыстычны сезон. Напярэдадні ў Лошыцкай сядзібе прапанавалі пастаноўку "Выратаваць камер-юнкера Пушкіна" паводле п'есы Міхаіла Хейфеца.
На сцэне выступіла трупа Беларускага дзяржаўнага маладзёжнага тэатра. Фармат open-air сабраў больш як паўсотні эстэтаў. Усе месцы ў імправізаванай глядзельнай зале былі занятыя. Дарэчы, на такія тэатральныя гасцёўні не трэба набываць білеты загадзя, уваход свабодны.
Адзначым, што летні музычна-турыстычны сезон праходзіць адразу на некалькіх гарадскіх лакацыях. Праводзіць выходныя культурна мінчане і госці сталіцы могуць таксама ў Верхнім горадзе, на пляцоўцы каля Палаца спорту ці каля Ракаўскага дворыка.