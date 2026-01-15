3.71 BYN
Купелі гатовы да традыцыйных акунанняў на Вадохрышча - парады медыкаў і ратавальнікаў
У суровых марозных рэаліях у Беларусі пройдзе адно з галоўных праваслаўных святаў - Вадохрышча. Ужо ў нядзелю, 18 студзеня, можна будзе здзейсніць абрад акунання. Усяго ў краіне да Вадохрышча падрыхтавалі больш за 130 купеляў.
Каб усё прайшло бяспечна і камфортна, супрацоўнікі службы Асвод Мінска і вобласці абсталёўваюць лакацыі загадзя. Купелі, а таксама падыходы да іх і спускі ў ваду ўжо гатовы. На станцыях з'явяцца цёплыя палаткі і ўсё неабходнае.
"Лазні будуць, а таксама будуць шапікі, дзе можна будзе сагрэцца, выпіць гарбату або купіць нешта паесці. Асвод будзе кругласутачна дзяжурыць у гэтыя дні на выратавальных станцыях. Бяспека будзе забяспечвацца нашымі супрацоўнікамі Асвод і супрацоўнікамі міліцыі, а таксама будуць працаваць медработнікі хуткай дапамогі і нашы медработнікі", - расказала вядучы спецыяліст Мінскай гарадской арганізацыі Асвод Ніка Баяльская.
Медыкі папярэджваюць: людзям з хранічнымі захворваннямі, захворваннямі сардэчна-сасудзістай сістэмы, эндакрыннай сістэмы, асабліва людзям з эпілепсіяй, са стэнакардыяй і артэрыяльным ціскам наогул нельга акунацца ў купелі.
Гозел Мацякубава, урач агульнай практыкі 6-й паліклінікі Ленінскага раёна г. Мінска:
"Трэба выконваць базавыя правілы бяспекі, не ныраць цалкам, а апускацца, не знаходзіцца ў вадзе больш чым 60 секунд. Пасля таго, як выйшлі з вады, трэба хутка выцерціся, надзець сухое і чыстае адзенне, не ўжываць алкаголь, таму што гэта спрыяе хуткаму пераахаладжэнню".
Акунуцца ў Мінску можна будзе на выратавальных станцыях "Камсамольскае возера", "Дразды", "Цнянская" і на Нацыянальным алімпійскім стадыёне "Дынама" з 18:00 18 студзеня. Самае галоўнае - выконваць усе неабходныя правілы бяспекі.