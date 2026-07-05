Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Курган Дружбы на мяжы трох дзяржаў збярэ беларусаў і расіян

media img

Тысячы спадчыннікаў Вялікай Перамогі сустрэнуцца 5 ліпеня на Кургане Дружбы. Мемарыяльны комплекс на стыку межаў Беларусі, Расіі і Латвіі - даніна павагі ўдзельнікам партызанскага руху, што дзейнічаў у гэтай мясцовасці ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

Памятныя мерапрыемствы пройдуць тут 67-мы раз. Удзячныя нашчадкі ўскладуць да помнікаў жывыя кветкі, запаляць партызанскае вогнішча, праспяваюць легендарную "Кацюшу".

У праграме - выступленні творчых калектываў і ваеннага духавога аркестра, экспазіцыі пад адкрытым небам.

Разделы:

ГрамадстваРасія
x

Чытайце таксама