Курс на імпартазамяшчэнне: буйныя інвестыцыйныя праекты рэалізаваны ў будаўнічай галіне Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь рухаецца да мэты поўнага самазабеспячэння ключавымі будаўнічымі матэрыяламі. Рэалізаваны буйныя інвестыцыйныя праекты.
Так, мадэрнізацыя флаконнай вытворчасці дазволіла адмовіцца ад замежнай сыравіны пры выпуску медыцынскага шкла. Запушчана вытворчасць айчыннага штучнага гіпсу, укараненне тэхналогіі дазволіць часткова замяніць імпартныя аналагі. Інавацыі дапамагаюць сектару ісці ў нагу з часам і дынамічна развівацца будаўнічай галіне (больш падрабязна - глядзіце відэа).