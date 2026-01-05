3.67 BYN
Куцця - асаблівы дзень царкоўнага календара: час цішыні і ўнутранага засяроджвання
Сёння праваслаўныя вернікі рыхтуюцца сустракаць Раство Хрыстова. Наступіла Куцця, пярэдадзень свята, яна завяршае Калядны пост, які доўжыўся 40 дзён. На працягу дня ў храмах праходзяць асаблівыя богаслужэнні, а з наступленнем вечара пачынаецца шэраг урачыстых службаў.
Куцця - гэта асаблівы дзень царкоўнага календара. Пярэдадзень вялікага свята, час строгага посту, цішыні і ўнутранага засяроджвання. Чаму ж такая назва гэтага дня? Яна звязана з традыцыйнай поснай стравай - куццёй, якую смакуюць пасля з'яўлення першай зоркі ў памяць пра Віфлеемскую зорку, якая ўзвясціла свету аб нараджэнні Збавіцеля.
Куцця - гэта не толькі богаслужэбны рытм, але і асабісты шлях верніка. Дзень, які многія праводзяць у цішыні і сямейнай малітве. Святочныя богаслужэнні ў гэту ноч аб'яднаюць вернікаў па ўсёй краіне. А для тых, хто не зможа прыйсці ў храм, медыяхолдынг Белтэлерадыёкампаніі арганізуе прамыя трансляцыі галоўных калядных службаў.
Сёння на тэлеканале "Беларусь 1" у 21:45 усяночнае дбанне з Мінскага Свята-Духавага кафедральнага сабора, а ў 23:55 - святочная Боская літургія, таксама з галоўнага кафедральнага храма краіны.
