Кветкі да 1 верасня: якія дакументы патрэбныя для законнага продажу

Да 1 верасня застаюцца лічаныя дні. Традыцыйна расце попыт на кветкі. Тым, хто збіраецца прадаваць букеты са свайго ўчастку, нагадваем пра дакументы для законнага продажу.

Для продажу без выплаты падатку на прафесійны даход спатрэбіцца даведка мясцовага выканкама. Яна пацвярджае, што кветкі вырасцілі вы самі ці вашы блізкія сваякі. Участак пры гэтым павінен знаходзіцца ў Беларусі і выкарыстоўвацца для асабістай дапаможнай гаспадаркі, садоўніцтва або агародніцтва.

Ёсць і іншы варыянт - зарэгістравацца плацельшчыкам падатку на прафесійны даход. Яго стаўка складае 10 %, а для пенсіянераў - 4 %. Пры гэтым купляць кветкі для наступнага перапродажу і выдаваць іх за вырашчаныя самастойна нельга.