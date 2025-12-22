3.66 BYN
Лагойскі лясгас плануе пабудаваць арэндны дом для маладых спецыялістаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Моладзевая палітыка - адзін з прыярытэтаў Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на наступную пяцігодку, зацверджанай на другім пасяджэнні VII Усебеларускага народнага сходу. Размова ідзе аб прыярытэце "Развіццё чалавечага патэнцыялу".
Першае рабочае месца, выплаты, гарантыі і, вядома, жыллё - тое, што хвалюе любога маладога спецыяліста. Напрыклад, у Лагойскім лясгасе 10 маладых спецыялістаў. Жыллёвы фонд лясгаса будуць папаўняць і далей. Плануецца будаўніцтва яшчэ аднаго арэнднага дома.
Акрамя развітога інстытута настаўніцтва і дапамогі ў рашэнні жыллёвага пытання малады спецыяліст у пачатку работы атрымлівае пад'ёмныя ў памеры 1 стыпендыі і надбаўку да зарплаты.