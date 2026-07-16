Легендарны партызанскі парад прайшоў 16 ліпеня 1944 года ў вызваленым Мінску
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У гэты дзень роўна 82 гады назад у Мінску адбыўся партызанскі парад. Калі да Вялікай Перамогі заставалася яшчэ доўгіх 10 месяцаў, гэтым святочным шэсцем наш народ паказаў сілу духу і трыумф над ворагам.
У пераможным страі было больш за 30 тыс. байцоў. Віталі вызваліцеляў каля 50 тыс. мірных жыхароў. Права адкрываць парад атрымала партызанская брыгада "Народныя мсціўцы" імя Варанянскага.
Святочнае шэсце ў Мінску не мела аналагаў у сусветнай гісторыі.