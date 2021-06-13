Леаніду Тараненку - 65 гадоў
Мноства высокіх тытулаў і амаль два дзясяткі рэкордаў. Імя беларускага цяжкаатлета Леаніда Тараненкі вядома ўсяму свету. Сёння славуты атлет святкуе 65 гадоў. З юбілеем алімпійскага чэмпіёна павіншаваў кіраўнік дзяржавы. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што Леаніда Тараненку ведаюць і шануюць як найдасканалейшага атлета на памосце, сапраўднага таварыша ў жыцці і мудрага настаўніка для маладых. "Ваша імя наймацнейшага чалавека планеты, выдатнага сына беларускай зямлі назаўжды ўпісана ў гісторыю сусветнага спорту", - падкрэсліў Прэзідэнт.