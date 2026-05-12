3.81 BYN
2.78 BYN
3.25 BYN
Лепшай аўталэдзі Беларусі стала ўдзельніца каманды ДАІ МУС Ганна Калешка
Першы рэспубліканскі конкурс вадзіцельскага майстэрства сярод жанчын "Аўталэдзі-2026", прымеркаваны да Года беларускай жанчыны і арганізаваны ДТСААФ, аб'яднаў 24 каманды ад міністэрстваў, ведамстваў, грамадскіх арганізацый Беларусі, а таксама 2 каманды з Расіі.
Гэта прадстаўніцы розных арганізацый і розных ведамстваў: медыкі, супрацоўніцы банкаў, ДАІ, Следчага камітэта, вайскоўцы, міліцыя. Усе ў роўных умовах. Прадстаўніцы слабога полу чарговы раз даказалі, што не такія ўжо яны і слабыя, і паказалі навыкі кіравання, а таксама крэатыў.
На аднолькавых аўто з аднолькавым аб'ёмам рухавіка і механічнай каробкай перадач трэба было выканаць на хуткасць вядомыя ўсім элементы з аўташколы. Рыхтаваліся дзяўчаты некалькі тыдняў на сваіх аэрадромах. Хваляванне, вядома, прысутнічае, хоць яны і сутыкаюцца ў жыцці з такімі трукамі.
Таксама дзяўчатам трэба было крэатыўна прадставіць сваю арганізацыю, упрыгожыўшы свой аўтамабіль. І ў гэтым жаночая фантазія не падвяла.
Пераможніцай стала каманда ДАІ МУС Рэспублікі Беларусь, яе вадзіцель Ганна Калешка выканала ўсе элементы проста з рэактыўнай хуткасцю.