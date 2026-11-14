Лепшыя работнікі АПК Мінскай вобласці атрымалі ўзнагароды напярэдадні прафесійнага свята

Прафесіяналы сваёй справы, якія нацэлены на максімальны вынік, надзейная тэхніка і сезонная работа па строгіх тэхналогіях, а на выхадзе - якасная і запатрабаваная ў многіх краінах прадукцыя. Напярэдадні Дня работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці лепшыя ў галіне ў Мінскай вобласці атрымалі ўзнагароды.

Адзін з лідараў усёй краіны - Слуцкі раён: яго агульны каравай збожжавых, рапсу і кукурузы склаў амаль 320 тыс. т. Вызначыліся і лакальныя перадавікі па нарыхтоўцы кармоў - гэта гаспадарка "Ісерна", а па валавой вытворчасці малака першае месца ў прадпрыемства "Гацук-Агра". Дарэчы, менавіта ў Слуцкім раёне будзе рэалізаваны і адзін з найбуйнейшых праектаў Беларусі ў мясной жывёлагадоўлі.

Адзначым, сам горад Слуцк - адзін з найбуйнейшых аграпрамысловых кластараў нашай краіны. Менавіта тут працуюць такія гіганты АПК, як Слуцкі сыраробны і цукрарафінадны камбінаты, а сваёй прадукцыяй у многіх краінах вядомы і Слуцкі мясакамбінат.