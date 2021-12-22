Лясгасы пачалі продаж навагодніх дрэў

Еўрапейскія, блакітныя елкі, хвоі і кедры - усяго каля 40 тысяч іглічных раслін і тысячы дрэў у кадках сёлета плануюць рэалізаваць лясгасы цэнтральнага рэгіёна. На плантацыях вырошчваюць і нарыхтоўваюць сотні вечназялёных дрэў. Калючы ўраджай адпраўляюць на елачныя кірмашы. Пляцоўкі для куплі ўжо адкрыліся ў вобласці. А сёння старт продажу ў Мінску. Які шлях робіць зялёны экспрэс перад тым, як упрыгожыць навагоднюю ноч, ведае Ілья Цвяткоў.



Кожны дзень спецыялісты Слуцкага лясгаса нарыхтоўваюць на продаж сотні зялёных прыгажунь. На елачнай плантацыі прыйшоў час вечназялёных раслін. Тут жа і іншыя прадстаўнікі іглічных - пухнатыя хвоі, якія апошнім часам карыстаюцца ўсё большым попытам. Добрая альтэрнатыва калючай класіцы.



У пошуках самай прыгожай навагодняй ёлкі ляснік Міхаіл Шыян кожны дзень абходзіць плантацыю калючых дрэў пад Слуцкам. Тут на плошчы ў 1 гектар больш за 5 тысяч дрэў. Усе яны спецыяльна вырошчваюцца да галоўнага свята зімы.



Самастойна высякаць елкі ў лесе не варта - за гэта можна атрымаць штраф. На ўсіх навагодніх плантацыях устаноўленыя камеры відэаназірання.



З лясніцтваў зялёны экспрэс адпраўляецца на елачныя кірмашы. На іглічных маркетах ажыятаж з раніцы да вечара. Зараз елкі набываюць тыя, хто рыхтуецца да свята загадзя.

