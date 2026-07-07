Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Летапіс беларускай дарожнай міліцыі ў асобах і падзеях у гонар 90-годдзя прадэманстравалі ў Мінску

Кастрычніцкая плошча ля Палаца Рэспублікі ў Мінску пераўвасобілася ў лакацыю маштабных пастановак.

Летапіс беларускай дарожнай міліцыі ў асобах і падзеях у гонар 90-годдзя службы прадэманстравалі жыхарам і гасцям сталіцы. Прываблівае размешчаны ўздоўж праспекта рэтратранспарт, якім карысталіся супрацоўнікі ДАІ ў розныя перыяды гісторыі.

Для гасцей таксама падрыхтавалі паказальныя выступленні супрацоўнікі спецпадраздзялення ДПС "Страла". Маштабныя паказы на Кастрычніцкай плошчы прадоўжацца да 19:00.

Разделы:

Грамадства
x

Чытайце таксама