Летапіс беларускай дарожнай міліцыі ў асобах і падзеях у гонар 90-годдзя прадэманстравалі ў Мінску
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Кастрычніцкая плошча ля Палаца Рэспублікі ў Мінску пераўвасобілася ў лакацыю маштабных пастановак.
Летапіс беларускай дарожнай міліцыі ў асобах і падзеях у гонар 90-годдзя службы прадэманстравалі жыхарам і гасцям сталіцы. Прываблівае размешчаны ўздоўж праспекта рэтратранспарт, якім карысталіся супрацоўнікі ДАІ ў розныя перыяды гісторыі.
Для гасцей таксама падрыхтавалі паказальныя выступленні супрацоўнікі спецпадраздзялення ДПС "Страла". Маштабныя паказы на Кастрычніцкай плошчы прадоўжацца да 19:00.