Лічбавая гонка, якую немагчыма спыніць: якія небяспечныя з'явы нясе ў сабе Сусветная павуціна
Аўтар:Сяргей Ладысеў
Лайкі, прагляды, каментарыі сёння вырашаюць усё. Сацыяльныя сеткі сталі лічбавымі арэнамі, дзе праходзяць бясконцыя гонкі за папулярнасцю.
У пагоні за магчымасцю выйграць кватэру або грошы, людзі гатовы пераступіць рысу, здзяйсняючы дзіўныя, а часам і процізаконныя рэчы. Такі трэнд зараз "вірусіцца" ў інтэрнэце. Не выстаялі перад такой спакусай хайпу і беларусы.
Кляймо назаўжды, злачынства дзеля мільёна праглядаў, білет у нікуды, рэпутацыя за грошы - менавіта так можна ахарактарызаваць усё тое, што зараз адбываецца вакол нашумелага конкурсу ад папулярнага стрымера ў TikTok. Людзі гатовы плаціць сваёй рэпутацыяй у абмен на кватэру або грошы - гэта тыя самыя галоўныя прызы, за што і ідзе барацьба (гл. відэа).