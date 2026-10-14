Лічбавая платформа для дыстанцыйнага назірання: як разумныя тэхналогіі дапамагаюць будучым мамам

Клопат пра мацярынства і дзяцінства - нязменны прыярытэт Беларусі. Асаблівая ўвага - будучым мамам. У Мінску прэзентавалі пілотны праект інавацыйнай лічбавай платформы для дыстанцыйнага назірання за цяжарнымі жанчынамі. Новы мабільны сэрвіс зробіць кантроль за здароўем максімальна камфортным і дазволіць пацыенткам у любы час сутак заставацца на сувязі са спецыялістамі.

Чаканне дзіцяці - трапяткі і адказны перыяд у жыцці кожнай жанчыны. Ён патрабуе пастаяннай медыцынскай увагі, рэгулярных аналізаў і строгага захавання рэкамендацый лекараў.

Каб гэты важны шлях праходзіў спакойна і пад надзейнай абаронай, на базе 1-й гарадской клінічнай бальніцы Мінска запусцілі пілотны праект лічбавай медыцынскай платформы.

У будучых мам у смартфоне будзе так званая электронная версія абменнай карты. У дадатку пацыенткі змогуць весці дзённік самаадчування, уносіць паказчыкі ціску, цукру і вагі, а таксама запаўняць неабходныя клінічныя апытальнікі. Платформа загадзя папярэдзіць аб планавым візіце ў жаночую кансультацыю і нагадае аб прыёме вітамінаў ці неабходных лекаў.

Але галоўнае - дзякуючы ўбудаванаму чату будучая мама можа пракансультавацца са спецыялістам у рэжыме рэальнага часу (гл. відэа).