Лікбез ад МНС: Чырвоны ўзровень небяспекі ў Беларусі з-за непагадзі. Што рабіць?
Цыклон "Фрэнсіс-Улі", супастаўны па сіле з памятным "Хаўерам", ужо ў Беларусі. Моцныя снегапады накрылі краіну. На дарогах снежныя намеці, узмацненне ветру парывамі да 24 м/с. Абвешчаны пры такіх умовах чырвоны ўзровень небяспекі - не жарт. Як звесці да мінімуму рызыкі для жыцця і здароўя, расказалі ў МНС.
Галоўнае правіла - заставацца ў бяспечным месцы, па магчымасці адмяніць паездкі і не выходзіць на вуліцу. Але калі непагадзь заспела вас на вуліцы, рухайцеся павольна і асцярожна ўздоўж дамоў, пазбягайце дрэў, рэкламных шчытоў і ліній электраперадачы.
Прыкрыйце твар шалікам або каптуром, каб пазбегнуць абмаражэння, лепшае рашэнне - атуліцца ў найбліжэйшым будынку.
Чакаючы непагадзь дома, шчыльна зачыніце вокны, дзверы, паддашкавыя люкі і вентыляцыйныя адтуліны. Прыбярыце з балконаў і падваконнікаў усё, што можа быць знесена парывамі ветру.
Для аўтаўладальнікаў лепшым рашэннем будзе паставіць аўтамабіль у гараж. Калі гэта немагчыма - прыпаркуйце аўто ўдалечыні ад дрэў і рэкламных канструкцый.
Калі завея заспела вас у дарозе, пры пагаршэнні бачнасці - спыніцеся, уключыце аварыйную сігналізацыю і заставайцеся ў машыне. Выконвайце правілы дарожнага руху.