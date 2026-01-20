Глядзець анлайнПраграма ТБ
Ліквідацыя аварыі, ачыстка дахаў, выратаванне жывёлін - як Беларусь перажывае студзеньскія маразы

Цеплазабеспячэнне Мінска цалкам адноўлена. Работы на пашкоджанай цепламагістралі завершаны.

Сістэма функцыянуе ў штатным рэжыме. Актыўна ідзе зараз і ачыстка ад снегу і наледзі. Маразы адыходзіць пакуль не плануюць.

Да выхадных, згодна з прагнозамі, чакаецца і снег. Зрэшты, гэта ўжо праходзілі. Зіма ў 2026 годзе багатая на выпрабаванні.

Цеплазабеспячэнне цалкам адноўлена

Першае, за чым так пільна сачылі на гэтым тыдні - лёс магістралі вырашаны. Цеплазабеспячэнне Мінска цалкам адноўлена.

Энергетыкі працавалі днём і ноччу. Дэмантавалі пашкоджаны ўчастак, усталявалі новы элемент трубаправода, выканалі зварачныя работы і запоўнілі сеткавай вадой. У комплексе спрацавалі ўсе спецыялісты: Мінэнерга, МНС, ЖКГ, працавала і працягвае працаваць гарачая лінія (калі камусьці не паступіла цяпло, можна звярнуцца на 115) (падрабязнасці ў відэа).

