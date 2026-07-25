Лісічкі з Белавежскай пушчы прывезлі ў падарунак Прэзідэнту актывісткі БСЖ Гродзенскай вобласці
Калідоры вялікай палітыкі 25 ліпеня замерлі ад жаночай прыгажосці. На экскурсію ў Палац Незалежнасці прыехаў актыў Беларускага саюза жанчын з Гродзенскай вобласці. Педагогі, эканамісты, урачы, юрысты, аграрыі і шматдзетныя мамы. Усяго 97 чалавек.
Серыя "жаночых" экскурсій - працяг праекта "Мы розныя, але мы адзіныя". Нагадаем, прадстаўніцы БСЖ звярнуліся да Прэзідэнта з просьбай наведаць палац. Адмовіць дамам ды яшчэ ў Год беларускай жанчыны кіраўнік дзяржавы, вядома, не мог.
Першымі аб'ект убачылі прадстаўніцы Гомельскай вобласці, затым Брэстчыны, сёння, 25 ліпеня, прыехалі грацыі з чацвёртага рэгіёна. Дарэчы, не з пустымі рукамі. Прэзідэнту перадалі кошык з лісічкамі, якія актывісткі напярэдадні сабралі ў Белавежскай пушчы.
Эмоцыі было цяжка схаваць - архітэктура, інтэр'еры, гісторыя палаца ўражваюць. Але галоўнае - гэтае адчуванне гонару за краіну і разуменне, што кожны тут важны. Кульмінацыяй дня стала напаўненне "карты адзінства" ў Зале ўрачыстых цырымоній. Фатаграфіі беларускіх жанчын як зборны вобраз і жаночы твар нашай краіны паступова займаюць сваё месца на спецыяльным пано ў форме нашай карты.