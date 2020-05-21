Ліцэнзаванне відаў медыцынскай дзейнасці і эпідсітуацыя ў краіне. Прэзідэнт прыняў з дакладам профільнага міністра

Трэнды б’юці-рынку

Такіх гісторый апошні час усё больш. Хапае скаргаў і судовых разглядаў з-за якасці паслуг. Адна справа - сур'ёзная клініка, другая - прыватны масажны кабінет або салон прыгажосці. Часам тут на свой страх і рызыку. Б’юці-рынак сёння - гэта мора магчымасцей. Працэдур прыгажосці і маладосці за апошнія гады стала прыкметна больш. Але вось тонкая мяжа: гэта яшчэ рэлакс або ўжо медыцынская маніпуляцыя, якая патрабуе спецыяльных ведаў?

Пытанні ліцэнзавання медыцынскай дзейнасці

Міністэрства аховы здароўя прапанавала ўдакладніць пералік працэдур, для аказання якіх патрэбныя ліцэнзіі. Пры распрацоўцы праекта пастановы зыходзілі з таго, што трэба развіваць рынак медыцынскіх паслуг, не забываючы пра бяспеку грамадзян. Міністр прыйшоў заручыцца падтрымкай. Памочнік Прэзідэнта Аляксандр Косінец прысутнічае невыпадкова - Кіраўнік дзяржавы заўсёды настойвае на палітры меркаванняў.

Прэзідэнт: патрабаванне адно - лішняй зарэгуляванасці быць не павінна!

Вядома, калі размова ідзе пра здароўе, кампрамісаў быць не павінна. Тут Прэзідэнт катэгарычны. Але нагадвае: у краіне ўзяты курс на лібералізацыю бізнесу. Так што ўсе рашэнні павінны ўкладвацца ў гэту агульную формулу.

Летась дзелавая супольнасць пазітыўна ўспрыняла крокі па ўдасканаленні пытанняў ліцэнзавання. Некаторыя ліцэнзіі адмянілі, змякчылі патрабаванні да прыватных медцэнтраў, фармальныя парушэнні перасталі быць падставай для перапынення працы ў прынцыпе. Г.з. бізнес уздыхнуў вольней. Тут як і ў медыцыне: галоўны прынцып - не нашкодзь.

Новаўвядзенні ў ліцэнзаванні медыцынскай дзейнасці

У чым сутнасць прапанаваных навін. Вырашылі больш дакладна размежаваць паслугі: калі яны з'яўляюцца бытавымі, а калі - медыцынскімі. У першым выпадку ліцэнзія не патрэбная, у другім - неабходная. Напрыклад, папулярныя сёння саляныя пячоры. Бясшкодная спелеатэрапія з мінімальнай канцэнтрацыяй солі, але калі яна вышэйшая - гэта ўжо лепш па паказаннях. Людзі розныя. Некаторыя нядобрасумленныя прадпрымальнікі пазіцыянуюць такія гроты ледзь ці не як прафілактыку ад каранавіруса.

Уладзімір Каранік, Міністр аховы здароўя Беларусі:

"Шэрая зона, якая раней тут была, урэгуляваная. Новаўвядзенні закрануць вялікі пералік медыцынскіх паслуг. Па асобных кірунках ліцэнзійныя патрабаванні будуць спрошчаныя. Напрыклад, калі раней атрымаць ліцэнзію на масажныя паслугі было даволі складана (прад'яўляліся сур'ёзныя патрабаванні да памяшканняў і адукацыі спецыялістаў), то зараз падыходы спрошчаныя".

Размова пра эпідэміялагічную сітуацыю

Было цалкам чакана, што такімі вузкімі тэмамі на сустрэчы не абмяжуюцца. Тым больш што эпідэміялагічная сітуацыя штодня на кантролі Прэзідэнта.

Уладзімір Каранік толькі пабываў у Віцебску. Там відавочнае зніжэнне пнеўманій, змяншэнне колькасці пацыентаў з каранавіруснай інфекцыяй. Да звыклага жыцця вяртаюцца перапрафіляваныя раней бальніцы.

Плаўна выходзіць і Мінск.

Прэзідэнт аб эпідсітуацыі: расслабляцца нельга!

І праўда, і без каранавіруса хапае хвароб, лячэнне якіх на паўзу праз пандэмію не паставіш. У цэлым сістэма аховы здароўя сёння спраўляецца. Працуе без перагрузкі. Самае галоўнае, што кожны пацыент атрымлівае адэкватную дапамогу. Вылучаная стратэгія - надаваць асноўную ўвагу лячэнню пнеўманій незалежна ад прычын - аказваецца слушнай.

Міністр адрэагаваў на чуткі вакол даплат медыкам за працу з COVID-пацыентамі

Па слядах размовы ў Прэзідэнта міні-брыфінг для Уладзіміра Караніка. Адзін з нямногіх міністраў, хто адказвае на ўсе пытанні, перш чым пакінуць прэс-цэнтр. Не маглі не спытаць журналісты пра даплаты медыкам, якія працуюць з COVID-пацыентамі.

Зазначылі, што на гэтай тэме некаторыя СМІ спрабуюць раскалыхаць і ўрачоў, і грамадства? Мінздароўя ўвесь час сочыць за сітуацыяй і дае растлумачэнні, каму і ў якіх аб'ёмах павінны быць выплачаныя надбаўкі. Яны ўстаноўленыя ўказам Прэзідэнта і вагаюцца ад 300 рублёў да 4 000 у залежнасці ад кваліфікацыі і графіка працы медыкаў.

У. Каранік: Мы выконваем прынцып сацыяльнай справядлівасці і цвёрда прытрымліваемся ўказа Прэзідэнта

Уладзімір Каранік, Міністр аховы здароўя Беларусі:

"Мы ўжо не раз давалі гэтыя растлумачэнні, і я, наведваючы медустановы, чырвоныя зоны, спецыяльна работнікам задаю пытанне, ці атрымалі яны надбаўкі ў тым выглядзе, як гэта прадугледжана ўказам. Пачынаючы з санітаркі і сканчаючы загадчыкам аддзялення, яшчэ ніхто не сказаў, што заплацілі менш, чым трэба паводле ўказа. Асноўнае пытанне, пэўна, датычыцца персаналу хуткай медыцынскай дапамогі альбо дыягнастычных службаў, якія па доўгу службы займаюцца альбо транспартаваннем пацыентаў з каранавіруснай інфекцыяй, альбо абследаваннем, функцыянальнай, рэнтгеналагічнай дыягностыкай. І тут мы яшчэ раз гаворым аб тым, што калі на працягу змены медыцынскі персанал кантактаваў з пацыентам з каранавіруснай інфекцыяй, аплата ідзе за ўсю змену. Гэта значыць, не за тыя хвіліны, паўгадзіны або гадзіну, пакуль яны займаліся аказаннем медыцынскай дапамогі. Калі такіх змен на працягу месяца было больш за 30 %, аплата ідзе за ўвесь месяц - гэта значыць, поўная аплата".

Паводле яго слоў, тут бачыцца сацыяльная справядлівасць.

"Тыя, хто сапраўды дзесяць дзяжурстваў увесь час займаўся аказаннем медыцынскай дапамогі пацыентам з каранавіруснай інфекцыяй, і тыя, хто на адным дзяжурстве ажыццявіў перавозку пацыента, - па-мойму, несправядліва, што яны атрымаюць цалкам аднолькавыя даплаты. Тут мы выконваем прынцып сацыяльнай справядлівасці і цвёрда прытрымліваемся ўказа Прэзідэнта. Усе, хто кантактаваў з гэтымі пацыентамі, атрымаюць даплату. Мінімальна - гэта змена. Максімальна - за поўны месяц працы".

Гарачыя лініі працуюць у кожным рэгіёне

На выпадак пытанняў ад дактароў у кожным рэгіёне працуе гарачая лінія. Яе стварылі сумесна з галіновым прафсаюзам Мінздароўя. Ёсць сумненні, лічаце, што вашы правы парушылі, - тэлефануйце! З кожным выпадкам разбяруцца, растлумачаць, калі былі хібы на месцах, выправяць. Усё па справядлівасці.

Бяспека і здароўе - на першым плане!