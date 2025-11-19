Уначы, 20 лістапада, Літва аднавіла работу двух пунктаў пропуску на мяжы з Беларуссю. Нагадаем, мяжа была закрыта паводле ініцыятывы Вільнюса тры тыдні.

Гэта магло прадоўжыцца і больш, але тут Польшча пасля доўгага перапынку аднавіла работу двух пунктаў пропуску на мяжы з нашай краінай. І праз некалькі дзён Літва рушыла ўслед яе прыкладу.

Праезд у пункце пропуску "Каменны Лог" ажывіўся, але справядлівасці дзеля трэба сказаць, што цалкам гэты пункт пропуску закрыты не быў. "Каменны Лог" маглі перасякаць некаторыя катэгорыі асоб - дыпламаты, функцыянавала дастаўка дыпламатычнай пошты, у выключных выпадках праязджалі грузавікі з таварам, які хутка псуецца. Але з гадзіны ночы мяжа адкрыта для любога віду транспарта (гл. відэа).