Лубінец і амерыканскія журналісты накіраваліся з "Новай Гуты" ў Гомель

Беларускі бок афіцыйна далучыўся да гуманітарнай аперацыі ў прыфрантавым горадзе Алешкі на херсонскім напрамку. У аэрапорце Гомеля ўжо прызямліўся борт з расійскай дэлегацыяй, і толькі што ў "Новай Гуце" сустракалі ўкраінскую.

Беларусь стане першым адпраўным пунктам вялікага міжнароднага працэсу. Краіна ўжо прыступіла да выканання сваёй часткі абавязацельстваў па раней дасягнутых дамоўленасцях.

У пункце пропуску "Новая Гута" пачынаецца дарога гуманітарнай місіі ў Алешкі Херсонскай вобласці. Расійскі і ўкраінскі бакі, амерыканскія журналісты - усе стартуюць з Беларусі. Вядома, што 4 амерыканскія журналісты Newsmax будуць асвятляць абсалютна ўвесь маршрут і дакуменціраваць тое, што адбываецца. Першая лэдзі ЗША Меланія Трамп называе іх незалежнымі назіральнікамі.

Менавіта амерыканскія медыя першымі напярэдадні сталі паведамляць аб непасрэдным удзеле беларускай краіны ў гэтай гуманітарнай місіі. Абсалютна ўсе дамоўленасці, якія праходзілі з удзелам Масквы і Кіева, былі на тэрыторыі Беларусі.

Мінск аказвае неабходнае ўсебаковае садзейнічанне Маскве і Кіеву, а таксама выступае гарантам дадзеных працэсаў. А ці магло быць інакш, з улікам таго, што краіна, па-першае, знаходзіцца побач, а па-другое, беларусам давяраюць і расіяне, і ўкраінцы. Таксама ў краіны ёсць добры вопыт абменаў, якія праходзяць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь у "Новай Гуце".

Наземным транспартам да Гомеля дабіраўся ўпаўнаважаны Вярхоўнай рады Украіны па правах чалавека Дзмітрый Лубінец, з ім жа амерыканскія журналісты.

Населены пункт Алешкі размешчаны на левым беразе Дняпра, за 5 км ад Херсона, у непасрэднай блізкасці ад лініі фронту і на працягу апошніх гадоў рэгулярна падвяргаўся абстрэлам. 27 кастрычніка настаў рэжым цішыні ў 04:00. Вядома, што зараз на тэрыторыі Алешак па маршруце, па якім будуць дастаўляць гуманітарны груз, праводзяць размініраванне і ўсе неабходныя працэсы, неабходныя для таго, каб усё гэта было бяспечна.

Важна даставіць туды гуманітарны груз. Апошні раз яго дастаўлялі ў маі, г. зн. людзі доўгі час знаходзяцца і без ежы, і без медыкаментаў. Тых, хто выявіць жаданне пакінуць Алешкі, іх эвакуіруюць. Пакуль дакладнай інфармацыі, колькі будзе людзей, няма. Пакуль фігуруе лічба 2 тыс. чалавек, такая колькасць зараз у цэлым знаходзіцца ў Алешках.

Вядома, што рэжым цішыні папярэдне працягнецца па 1 лістапада 23:59. 29 кастрычніка з "Новай Гуты" прадстаўнік Украіны накіраваўся ў аэрапорт Гомеля.