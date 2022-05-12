Лукашэнка падпісаў указ аб прыёме ў грамадзянства 319 чалавек, у тым ліку 290 грамадзян Украіны

Дружалюбны крок, які многія чакалі з нецярпеннем. Аляксандр Лукашэнка падпісаў чарговы ўказ аб прыёме ў грамадзянства. Так, 319 чалавек атрымалі абарону і грамадзянскія свабоды з пашпартам Рэспублікі Беларусь. У МУС падкрэслілі, што з гэтай колькасці 290 - грамадзяне Украіны. У асноўным гэта асобы, што прыбылі ў краіну з Данецкай і Луганскай абласцей. Гісторыі тых, хто ў спісе і хто ўжо з пашпартам на руках, у рэпартажы Анастасіі Бенедзісюк (відэа).



