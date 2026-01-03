3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
Любімыя калбаскі і хамон - што адбываецца ў закуліссі мясакамбіната
Аўтар:Дар'я Рачко
Прэзідэнт на Усебеларускім народным сходзе арыентаваў выйсці на экспарт прадукцыі ў 12 млрд долараў да канца пяцігодкі. Прамежкавая мэта - 9,5 млрд ужо сёлета. Планка высокая, але рэальная.
За кошт чаго будзем набіраць гэтыя лічбы? Беларуская прадукцыя - брэнд, які ведаюць ва ўсім свеце. Сёння мы зазірнём у закуліссе мясакамбінатаў і даведаемся сакрэты прыгатавання далікатэсаў (гл. відэа).