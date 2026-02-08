3.73 BYN
Любоў і адданасць сваёй справе - гісторыі пра беларусак, якія натхняюць сваёй працай
Аўтар:Дар'я Рачко
У Года беларускай жанчыны з'явіўся лагатып. Яго выбралі з больш як сотні варыянтаў. У ім і пяшчота, і сіла нашых беларусак.
У цэнтры кампазіцыі - вытанчаны жаночы вобраз, які адначасова сімвалізуе лёгкасць і ўнутраны стрыжань. Тут і васілёк, і арнамент, і палітра ў нацыянальных колерах - усё гэта падкрэслівае сувязь сучаснай беларускі са сваімі каранямі.
Сёння нашы жанчыны лятаюць у космас, праводзяць трансплантацыі, ставяць рэкорды.
Распавядзём пра тых, хто натхняе сваёй працай, стварае будучыню і напаўняе кожны дзень асаблівым сэнсам (гл. відэа).