Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Любоў і адданасць сваёй справе - гісторыі пра беларусак, якія натхняюць сваёй працай

У Года беларускай жанчыны з'явіўся лагатып. Яго выбралі з больш як сотні варыянтаў. У ім і пяшчота, і сіла нашых беларусак.

У цэнтры кампазіцыі - вытанчаны жаночы вобраз, які адначасова сімвалізуе лёгкасць і ўнутраны стрыжань. Тут і васілёк, і арнамент, і палітра ў нацыянальных колерах - усё гэта падкрэслівае сувязь сучаснай беларускі са сваімі каранямі.

Сёння нашы жанчыны лятаюць у космас, праводзяць трансплантацыі, ставяць рэкорды.

Распавядзём пра тых, хто натхняе сваёй працай, стварае будучыню і напаўняе кожны дзень асаблівым сэнсам (гл. відэа).

Разделы:

ГрамадстваСям'я і дзеці