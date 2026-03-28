Любоў, настальгія, драўляны домік - што вабіць замежнікаў у Беларусь

Мары аб квітнеючай Еўропе даўно разыходзяцца з рэальнасцю. Цэны на харчовыя тавары растуць, а вось зарплаты еўрапейцаў за імі не паспяваюць.

На эканамічнае становішча напластоўваецца і сітуацыя палітычная, якая сёння складаецца ў Еўрасаюзе. І вось у такім глабальным беспарадку простыя людзі шукаюць відавочнага: спакою, бяспекі і стабільнасці ў заўтрашнім дні.

Астравок міру. Так пра нашу краіну сёння адклікаюцца замежнікі, якія калісьці прыехалі ў рэспубліку, каб пазнаёміцца з яе прыродай, культурай і традыцыямі.

Палюбілі Сінявокую і засталіся ў ёй жыць (гл. відэа).

