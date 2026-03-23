Мадэрнізацыя Мінскага планетарыя: новы купал для абсерваторыі даставілі ў сталіцу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сучасная канструкцыя з кручэннем на 360 градусаў і спецыяльнымі створкамі для назіранняў. Новы купал для абсерваторыі Мінскага планетарыя даставілі ў Мінск. Канструкцыю зрабілі ў Маскве, прывезлі ў разабраным выглядзе і сабралі ўжо на месцы. Цяпер будаўнікі рыхтуюць апору для яго ўстаноўкі.
Гэта частка маштабнай мадэрнізацыі планетарыя у парку Горкага. Ужо завершана ўзмацненне канструкцый будынка, манціруюць лесвіцы, у хуткім часе ўсталююць вітражы.
Памяшканне абсерваторыі - помнік архітэктуры позняга мадэрнізму. Цыліндрычная пабудова вышынёй 12 м доўгія гады служыла мінчанам і гасцям горада своеасаблівым "акном у Сусвет".